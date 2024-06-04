Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО

«Мир (на Украине. — Прим. ред.) выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», — заявил он.