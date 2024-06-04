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Довыборы в ЗакС пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября

Горизбирком назначил процедуру голосования по избирательному округу № 18.

Источник: Комсомольская правда

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия назначила дополнительные выборы в городской парламент по избирательному округу № 18. Они будут проходить в течение трех дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель СПбИК Максим Мейксин.

— Голосование на дополнительных выборах пройдет с 6 по 8 сентября включительно, — уточнил Мейксин.

К слову, выборы ожидаются на территории Кировского и Красносельского районов. Полномочия окружной избирательной комиссии, которая будет отвечать за организацию голосования в петербургский парламент, возложили на Территориальную избирательную комиссию № 6.

Напомним, в этом году в городе на Неве также будут проходить выборы губернатора. Они будут также длиться три дня. Окончательные результаты объявят 8 сентября.