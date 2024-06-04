21 июня в Казань прибудут мэры городов более 10 стран

Как отметил мэр Казани, у муниципалитетов дружественных стран должен быть свой голос на международной арене. По его словам, у «стран-друзей» есть собственный богатый опыт в решении актуальных урбанистических проблем, которым надо делиться и взаимно обогащать друг друга. Именно поэтому города стран-союзников должны активно взаимодействовать между собой.