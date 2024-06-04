Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с Викторией Абрамченко

Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
В ходе встречи Василий Голубев рассказал Абрамченко об основных итогах социально-экономического развития региона в текущем году.
«Объем промышленного производства в январе — апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Ростовской области вырос на 15%, объем выпуска сельскохозяйственной продукции — на 4,9%, розничной торговли — на 20%, платных услуг — на 4,2%. Введено 867,3 тыс. кв. м жилья», — рассказал Василий Голубев.
Также обсуждались будущие векторы развития Ростовской области. На встрече поднимались вопросы экологии донского региона: экологическое благополучие населения, оздоровление реки Дон и реализация нацпроекта «Экология».
Виктория Абрамченко отметила, что два города Ростовской области — Ростов и Новочеркасск — включены в федеральный проект «Чистый воздух». Это поможет муниципалитетам улучшить экологическую обстановку и снизить выбросы вредных веществ в воздух.
«Ростовская область сегодня не только ведущий аграрный регион — здесь производят электрооборудование, металлоконструкции, сельхозтехнику, мебель и не только. Сегодня с руководством региона мы поговорили о самом главном: что беспокоит жителей, что должно быть в приоритете работы — как на уровне федерального центра, так и на уровне региона. Все выработанные идеи и предложения по развитию промышленного и инвестиционного потенциала региона, улучшению социально-экономических условий жизни граждан, решению экологических проблем, в том числе бассейна реки Дон, детально обсудим на последующих встречах с представителями Правительства Ростовской области и членами партии “Единая Россия”, — отметила Виктория Абрамченко.