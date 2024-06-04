Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с Викторией Абрамченко

«Ростовская область сегодня не только ведущий аграрный регион — здесь производят электрооборудование, металлоконструкции, сельхозтехнику, мебель и не только. Сегодня с руководством региона мы поговорили о самом главном: что беспокоит жителей, что должно быть в приоритете работы — как на уровне федерального центра, так и на уровне региона. Все выработанные идеи и предложения по развитию промышленного и инвестиционного потенциала региона, улучшению социально-экономических условий жизни граждан, решению экологических проблем, в том числе бассейна реки Дон, детально обсудим на последующих встречах с представителями Правительства Ростовской области и членами партии “Единая Россия”, — отметила Виктория Абрамченко.