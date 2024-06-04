Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом — дата

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 6 июня посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Программа пребывания предусматривает проведение в Анкаре третьего заседания Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров двух государств.
В повестке дня саммита — вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
«Особое внимание будет уделено расширению практического взаимодействия, прежде всего наращиванию объемов товарооборота, продвижению проектов кооперации в промышленности, “зеленой” энергетике, электротехнической, текстильной, фармацевтической отраслях, аграрном секторе и других направлениях, в том числе в рамках программы государственно-частного партнерства».
Также будут рассмотрены вопросы продолжения активного культурно-гуманитарного обмена. Состоится обмен мнениями по актуальным аспектам международной политики.
По итогам переговоров на высшем уровне планируют принять целый ряд двусторонних документов.
«Кроме того, президенты Узбекистана и Турции проведут первую совместную встречу с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран», — говорится в сообщении.
Ранее Мирзиёев посещал Турцию с государственным визитом в октябре 2017-го, а с официальным — в феврале 2020 года.