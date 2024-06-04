Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом — дата

«Особое внимание будет уделено расширению практического взаимодействия, прежде всего наращиванию объемов товарооборота, продвижению проектов кооперации в промышленности, “зеленой” энергетике, электротехнической, текстильной, фармацевтической отраслях, аграрном секторе и других направлениях, в том числе в рамках программы государственно-частного партнерства».