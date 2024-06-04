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Globo: Бразилия пошлет на саммит по Украине чиновников, не принимающих решения

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не намерен направлять на конференцию по Украине, которая пройдет 15—16 июня в швейцарском Бюргенштоке, членов правительства, сообщило бразильское издание O Globo. Сам президент отказался участвовать в саммите еще 17 мая, поскольку на встрече не будет российской стороны.

Источник: AP 2023

Президент планирует отправить на саммит посла Бразилии в Швейцарии Клаудию Фонсеку Буцци. По словам источников, идея Лулы да Сильвы заключается в том, чтобы направить на саммит представителя, у которого не будет права принимать решения. Пока неизвестно, допустят ли посла организаторы встречи, поскольку приглашения адресовались к главам государств и членам правительств.

На швейцарскую конференцию в городе Бюргеншток приглашены делегации из 160 стран. Участие в ней подтвердили более 100 государств. 28 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал страны, в том числе Бразилию, определиться с участием в «саммите мира». От участия в конференции отказались ЮАР и Китай. Пекин заявлял, что выступает за мирную конференцию, которую признали бы как Россия, так и Украина. Такой же позиции придерживается Бразилиа.