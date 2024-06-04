Globo: Бразилия пошлет на саммит по Украине чиновников, не принимающих решения

На швейцарскую конференцию в городе Бюргеншток приглашены делегации из 160 стран. Участие в ней подтвердили более 100 государств. 28 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал страны, в том числе Бразилию, определиться с участием в «саммите мира». От участия в конференции отказались ЮАР и Китай. Пекин заявлял, что выступает за мирную конференцию, которую признали бы как Россия, так и Украина. Такой же позиции придерживается Бразилиа.