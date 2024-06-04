«Единая Россия» выдвинула Хабирова кандидатом на пост главы Башкирии

Напомним, Единый день голосования в этом году назначен на 8 сентября. Выборы главы Башкирии будут проходить три дня — 6,7 и 8 сентября. Своих кандидатов смогут выдвигать политические партии. Им должно быть больше 30 лет. Также они должны постоянно проживать в России и не иметь иностранного гражданства или права на постоянное проживание за границей.