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«Единая Россия» выдвинула Хабирова кандидатом на пост главы Башкирии

Дан старт избирательной кампании.

Источник: РИА "Новости"

На региональной конференции партии «Единая Россия» 4 июня кандидатом на пост главы Башкирии выдвинут Радий Хабиров.

«Наши задачи просты и понятны: мы должны бороться за каждого человека, за каждого жителя республики, — сказал Радий Хабиров, выступая на конференции. — Это называется сбережение народа. Мудреное слово, но мы должны сделать так, чтобы в Башкортостане люди жили долго, достойно и дома — девиз “три Д”».

Напомним, Единый день голосования в этом году назначен на 8 сентября. Выборы главы Башкирии будут проходить три дня — 6,7 и 8 сентября. Своих кандидатов смогут выдвигать политические партии. Им должно быть больше 30 лет. Также они должны постоянно проживать в России и не иметь иностранного гражданства или права на постоянное проживание за границей.

Радий Хабиров возглавляет регион с осени 2018 года.