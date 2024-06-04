«Единая Россия» выдвинула Хабирова кандидатом на пост главы Башкирии

На региональной конференции партии «Единая Россия» 4 июня кандидатом на пост главы Башкирии выдвинут Радий Хабиров.
«Наши задачи просты и понятны: мы должны бороться за каждого человека, за каждого жителя республики, — сказал Радий Хабиров, выступая на конференции. — Это называется сбережение народа. Мудреное слово, но мы должны сделать так, чтобы в Башкортостане люди жили долго, достойно и дома — девиз “три Д”».
Напомним, Единый день голосования в этом году назначен на 8 сентября. Выборы главы Башкирии будут проходить три дня — 6,7 и 8 сентября. Своих кандидатов смогут выдвигать политические партии. Им должно быть больше 30 лет. Также они должны постоянно проживать в России и не иметь иностранного гражданства или права на постоянное проживание за границей.
Радий Хабиров возглавляет регион с осени 2018 года.