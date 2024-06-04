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Дмитрий Азаров не подавал заявление о сложении полномочий секретаря реготделения «ЕР»

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не подавал заявление о сложении полномочий секретаря регионального отделения «Единая Россия». Об этом «Ъ-Волга» сообщили в реготделении партии.

Источник: Коммерсантъ

Согласно уставу «Единой России», полномочия секретаря регионального отделения могут быть приостановлены председателем, генеральным советом или президиумом в случае добровольного сложения своих полномочий, приостановления или прекращения членства в партии, совершения действий, противоречащих уставу или нанесения ущерба политическим интересам партии.

Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о своей отставке 31 мая 2024 года. Это произошло спустя восемь месяцев спустя переизбрания на пост. Врио губернатора назначен Вячеслав Федорищев.