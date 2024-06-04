Дмитрий Азаров не подавал заявление о сложении полномочий секретаря реготделения «ЕР»

Согласно уставу «Единой России», полномочия секретаря регионального отделения могут быть приостановлены председателем, генеральным советом или президиумом в случае добровольного сложения своих полномочий, приостановления или прекращения членства в партии, совершения действий, противоречащих уставу или нанесения ущерба политическим интересам партии.