Андрей Бочаров принял участие в селекторе с Владимиром Устиновым

Еще одной темой видеоселектора стало привлечение в школы учителей. В Волгоградской области для решения этого вопроса реализуется комплекс мер, от расширения целевого приема в вузы до программ соцподдержки молодых специалистов. Выплаты в 1 млн рублей уже получили более 50 «земских учителей». Поощрения предусмотрены также для победителей конкурсов профмастерства, отличившихся наставников. Важную роль играет также улучшение материально-технической базы школ. Как раз сегодня полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов провел прием граждан, на котором губернатор Андрей Бочаров объявил о новых решениях по модернизации школьной инфраструктуры.