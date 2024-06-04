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Андрей Бочаров принял участие в селекторе с Владимиром Устиновым

4 июня в формате видеоконференции состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента в ЮФО, обсуждались вопросы подготовки к Единому дню голосования и дополнительные меры привлечения учителей в общеобразовательные учреждения.

Источник: РИА "Новости"

Волгоградскую область отметили как регион с наибольшим количеством избирательных кампаний в текущем сезоне. Кроме выборов губернатора и депутатов областной думы, которые состоятся 8 сентября, в регионе пройдут 483 кампании в органы местного самоуправления. Подготовка к Единому дню голосования проводится в плановом порядке, сообщает пресс-служба губернатора.

Еще одной темой видеоселектора стало привлечение в школы учителей. В Волгоградской области для решения этого вопроса реализуется комплекс мер, от расширения целевого приема в вузы до программ соцподдержки молодых специалистов. Выплаты в 1 млн рублей уже получили более 50 «земских учителей». Поощрения предусмотрены также для победителей конкурсов профмастерства, отличившихся наставников. Важную роль играет также улучшение материально-технической базы школ. Как раз сегодня полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов провел прием граждан, на котором губернатор Андрей Бочаров объявил о новых решениях по модернизации школьной инфраструктуры.