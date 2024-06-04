Токаев дал поручения постпреду Казахстана при ООН

Постоянное представительство Республики Казахстан при ООН в Нью-Йорке было создано 5 июня 1992 года. С тех пор Казахстан принимает активное участие в работе ООН и ее специализированных органов. Ранее президент провел встречу с новым послом Казахстана в Беларуси.