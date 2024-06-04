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Токаев дал поручения постпреду Казахстана при ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. Президент отметил важность продолжения последовательной работы с этой универсальной организацией.

Напомним, Кайрат Умаров был назначен постоянным представителем Казахстана при ООН 16 мая. Согласно информации с официального сайта представительства, Республика Казахстан стала членом Организации Объединенных Наций 2 марта 1992 года.

Постоянное представительство Республики Казахстан при ООН в Нью-Йорке было создано 5 июня 1992 года. С тех пор Казахстан принимает активное участие в работе ООН и ее специализированных органов. Ранее президент провел встречу с новым послом Казахстана в Беларуси.

ООН