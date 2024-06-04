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МИД КНР предложил ускорить подготовку к «настоящей конференции» по Украине

Международное сообщество ускорит подготовку к эффективной мирной конференции по Украине, если поддержит предложение Китая и Бразилии по урегулированию конфликта, заявил глава МИД КНР Ван И. Он поднял эту тему на брифинге со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Пекине.

Источник: РИА "Новости"

По мнению китайского министра, миру необходимо «больше объективных, сбалансированных, позитивных и конструктивных мнений» по ситуации на Украине. Он считает нужным не допустить эскалации конфликта, а также избегать действий, которые могут усугубить ситуацию.

«Чем больше стран поддержит консенсус из шести пунктов (предложенных Китаем и Бразилией. — “Ъ”), тем ближе день, когда будет созвана настоящая мирная конференция, и тем светлее будут перспективы мира», — сказал глава МИД Китая (цитата по ТАСС).

24 мая Ван И встретился с советником президента Бразилии Селсу Аморимом. Они подписали меморандум по вопросу урегулирования конфликта на Украине и призвали созвать международную мирную конференцию с равноправным участием всех сторон. В меморандуме также содержится призыв увеличить объем гуманитарной помощи и противодействовать применению ядерного оружия.

15—16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдет конференция по мирному урегулированию на Украине. На саммит пригласили делегации из 160 стран, Россия приглашение не получила. Пекин официально отказался от участия, в том числе из-за отсутствия Москвы на встрече. Кремль считает, что проведение саммита без участии России не принесет результата.