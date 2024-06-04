МИД КНР предложил ускорить подготовку к «настоящей конференции» по Украине

15—16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдет конференция по мирному урегулированию на Украине. На саммит пригласили делегации из 160 стран, Россия приглашение не получила. Пекин официально отказался от участия, в том числе из-за отсутствия Москвы на встрече. Кремль считает, что проведение саммита без участии России не принесет результата.