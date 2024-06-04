МИД КНР предложил ускорить подготовку к «настоящей конференции» по Украине

По мнению китайского министра, миру необходимо «больше объективных, сбалансированных, позитивных и конструктивных мнений» по ситуации на Украине. Он считает нужным не допустить эскалации конфликта, а также избегать действий, которые могут усугубить ситуацию.
«Чем больше стран поддержит консенсус из шести пунктов (предложенных Китаем и Бразилией. — “Ъ”), тем ближе день, когда будет созвана настоящая мирная конференция, и тем светлее будут перспективы мира», — сказал глава МИД Китая (цитата по ТАСС).
24 мая Ван И встретился с советником президента Бразилии Селсу Аморимом. Они подписали меморандум по вопросу урегулирования конфликта на Украине и призвали созвать международную мирную конференцию с равноправным участием всех сторон. В меморандуме также содержится призыв увеличить объем гуманитарной помощи и противодействовать применению ядерного оружия.