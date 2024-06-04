Беларусь установила дипотношения с Эсватини

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Королевством Эсватини подписано в Африке, сообщила Sputnik пресс-служба МИД Беларуси.
Торжественная церемония прошла в Претории, столице ЮАР. Подписи в документе поставили посол Беларуси в ЮАР Игорь Белый и Высокий комиссар Посольства Эсватини в ЮАР Линдиве Кунене.
Как считают в белорусском МИД, это открыло возможности для развития всего комплекса отношений между двумя странами. Это и политический диалог, и торговля, и образование, и здравоохранение, а также другие сферы.
«Работа по отдельным направлениям сотрудничества двух стран уже ведется. Имеется обоюдная заинтересованность в формировании договорно-правовой базы белорусско-эсватинских отношений», — говорится в сообщении МИД.
Внешнеполитическое ведомство считает актуальным развитие отношений с африканскими государствами. На фоне «неоколониальных подходов отдельных международных игроков» все больше глав государств Африки видят перспективы в сотрудничестве с Минском.
Что за страна.
Эсватини — это небольшое государство, которое не имеет выхода в мировой океан. Со всех сторон оно окружено территориями ЮАР и Мозамбика. Свое нынешнее название страна получила совсем недавно — в 2018 году. До этого ее именовали Свазилендом.
Страна образована в XIX веке, но долгое время зависела от Британской империи. Полную независимость получила в 1968 году.
Сейчас экономика Эсватини в значительной степени зависит от крупного соседа — ЮАР. Основная продукция страны — продовольствие, текстиль. Также есть запасы полезных ископаемых, в том числе алмазы, золото и железная руда.