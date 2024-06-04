Беларусь установила дипотношения с Эсватини

Эсватини — это небольшое государство, которое не имеет выхода в мировой океан. Со всех сторон оно окружено территориями ЮАР и Мозамбика. Свое нынешнее название страна получила совсем недавно — в 2018 году. До этого ее именовали Свазилендом.