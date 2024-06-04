Куйвашев представил на выставке «Россия» проект «Сухой порт»

«Мы готовы к новым амбициозным мегапроектам, в числе которых “Сухой порт”. Необходимость освоения новых рынков, рост грузооборота с азиатскими странами, расширение возможностей Транссиба и Северного морского пути — решение этих задач требует новых подходов в развитии транспортной инфраструктуры. Проект “Сухой порт” включает в себя сеть транспортно-логистических центров, развитие подъездных путей, создание меридионального транспортного коридора “Екатеринбург — арктические порты Ямала”. Многое из этого уже сделано», — сказал Евгений Куйвашев в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион».
Так, по словам главы Среднего Урала, в регионе успешно функционируют грузовые терминалы особой экономической зоны «Титановая долина», аэропорта «Кольцово» и другие. Также строятся логистические центры ритейлеров. Введена в эксплуатацию первая очередь транспортно-логистического центра «Уральский», который специализируется на обработке всех видов контейнерных грузов, прибывающих в Екатеринбург. Кроме того, в настоящее время идёт работа над созданием самого крупного в регионе транспортно-логистического центра — «Екатеринбург». Евгений Куйвашев заявил, что запуск ТЛЦ запланирован на 2027 год.
Также сейчас прорабатываются варианты организации транспортного сообщения «Сухого порта» с морскими портами Арктики. Суверенный меридиональный транспортный коридор «Екатеринбург — арктические порты Ямала» поможет связать Северный морской путь с опорной транспортной сетью страны. Он разгрузит Транссибирскую магистраль, южные и западные порты и подъезды к ним. Среди прочего, развитие арктического направления придаст импульс разработке новых месторождений полезных ископаемых Северного, Приполярного и Полярного Урала.
Евгений Куйвашев отметил, что мегапроект «Сухой порт» является важным звеном в решении задачи Президента России Владимира Путина о расширении транспортного коридора, связывающего страну с Ближнем Востоком и Азией.
Напомним, реализация мегапроекта «Сухой порт» обеспечит рост производства, инвестиций, валового регионального продукта и позволит создать тысячи новых рабочих мест, что будет способствовать росту качества жизни людей.