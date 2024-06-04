Куйвашев представил на выставке «Россия» проект «Сухой порт»

Так, по словам главы Среднего Урала, в регионе успешно функционируют грузовые терминалы особой экономической зоны «Титановая долина», аэропорта «Кольцово» и другие. Также строятся логистические центры ритейлеров. Введена в эксплуатацию первая очередь транспортно-логистического центра «Уральский», который специализируется на обработке всех видов контейнерных грузов, прибывающих в Екатеринбург. Кроме того, в настоящее время идёт работа над созданием самого крупного в регионе транспортно-логистического центра — «Екатеринбург». Евгений Куйвашев заявил, что запуск ТЛЦ запланирован на 2027 год.