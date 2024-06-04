Украинцы не хотят воевать, а Зеленский не может их заставить, считают в NYT

«Слишком мало мужчин на Украине хотят воевать, а Зеленский не знает, как их заставить», — заявил Крамер, отвечая на вопрос о проблемах украинского общества.
В мае Крамер посетил Киев, где взял интервью у Зеленского. О своих впечатлениях от поездки журналист рассказал в выпуске редакционного подкаста, опубликованном на YouTube-канале New York Times Podcasts.
Как утверждает журналист, из-за агрессивной мобилизации некоторые деревни на Украине остались полностью без мужчин. Военнообязанные, по его словам, боятся мобилизации и избегают встречи с сотрудниками военкоматов, а также помогают другим уклонистам обходить блокпосты, на которых раздают повестки. Крамер заявил, что уклонисты используют мобильное приложение с безобидным названием «Погода в Киеве» для оповещения об облавах сотрудников военкомата: сообщение о «дожде» на той или иной улице означает наличие блокпоста или патруля ВСУ.
Комментируя потери ВСУ, Крамер заявил, что на Украине так часто хоронят военных, что большинство улиц усыпаны засохшими цветами после похоронных процессий.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.