В Кремле рассказали о мероприятиях ПМЭФ с участием Путина

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин поучаствует в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«С пятого по седьмое июня президент примет участие в работе 27-го форума. Форум ежегодно проводится под патронатом президента. (Это. — Прим. ред.) всем известно», — сказал он на брифинге в преддверии мероприятия.
Пятого июня у российского лидера запланирована встреча с главами международных информагентств, уточнил Ушаков.
Шестого июня Владимир Путин пообщается с президентом Боливии Луисом Арсе, они затронут вопрос включения латиноамериканской страны в БРИКС.
В тот же день он встретится с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.
Кроме того, глава государства проведет переговоры с руководителем Республики Сербской Милорадом Додиком, они обсудят ситуацию в Боснии и Герцеговине и резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице.
На пленарной сессии ПМЭФ 7 июня Путин поделится своим видением ситуации в мире, даст оценку российской экономике в условиях СВО, ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.
«На этом пленарном заседании, на центральном заседании, будут также выступать президент Боливии и президент Зимбабве, они выступят вместе с нашим президентом, потом также вместе будут отвечать на вопросы, давать личные комментарии», — пояснил помощник президента.
После этого российский лидер встретится с представительницами организации «Женщины бизнеса».
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.