Радий Хабиров принял участие в отправке 127-го гуманитарного конвоя.

«Мы своих не бросаем, и на самом деле это не пустые слова. С водителем я разговаривал сегодня, он уже 71-й раз везет гуманитарный груз. Поэтому я и сказал, что, кто 50 раз ездил, будем награждать медалью Шаймуратова. Они рискуют жизнью. Вот такие мужественные поступки. Восхищает поступок мальчишек, которые собрали свой призовой фонд и купили в помощь ребятам оборудование. Мне кажется, что с момента Великой Отечественной войны такого не было. Потому что все только этим живут. И я, действительно, не знаю семьи в Башкортостане, которая в стороне от этого. Все помогают», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста ИА «Башинформ».