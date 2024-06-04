Сегодня, 4 июня, в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в отправке 127-го гуманитарного конвоя с адресной помощью для мобилизованных и добровольцев из республики.
Заместитель премьер-министра правительства Ирек Сагитов рассказал, что в составе колонны — 19 грузовых фур, 11 автомобилей сопровождения, всего 51 человек.
Сбор адресной помощи для военнослужащих организован администрациями Архангельского, Аскинского, Балтачевского, Баймакского, Белокатайского, Благовещенского, Дюртюлинского, Иглинского, Краснокамского, Мечетлинского, Нуримановского, Туймазинского районов, городов Бирск, Кумертау, Октябрьский, Сибай, а также общественными организациями и неравнодушными гражданами.
В состав груза входят 24 автомобиля, пиломатериалы, передвижные бани, квадрокоптер, купольный подавитель дронов, маскировочные сети, маскировочные костюмы, бензопилы, генераторы, запчасти для автомобилей, окопные свечи, печи-буржуйки, газовые баллоны, плитки газовые, сетка «Рабица», строительные инструменты и материалы, средства личной гигиены, матрацы-переноски, пледы, подушки, продукты питания, медикаменты и посылки от родственников.
«Грузы гумконвоев для военнослужащих сформированы при активном участии муниципалитетов, организаций, индивидуальных предпринимателей и неравнодушных граждан. Жители районов республики изготавливают маскировочные сети, окопные свечи, вяжут теплые носки, варежки, направляют в посылках хозяйственно-бытовые принадлежности, письма».
Глава республики пообщался с водителями и спасателями, которые сопровождают гуманитарные грузы, пожелал им хорошей дороги.
Радий Хабиров поручил вице-премьеру правительства Иреку Сагитову внести предложения по награждению водителей, которые совершили более 50 рейсов в составе гуманитарных конвоев медалью Шаймуратова.
Глава республики также пообщался с юными спортсменами — 11-летним Рашидом и 9-летним Рамазаном Габдулхакимовыми и их родителями Эдуардом и Алиной. Рашид и Рамазан — воспитанники Центра единоборств из села Иглино на свои призовые купили для наших бойцов тактические одеяла.
«Растут настоящие мужчины, это настоящий поступок мужчины. Спасибо вам, ребята», — сказал Глава региона.
Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Перминов отметил, что на пути к нашей победе такая помощь нашим бойцам очень нужна.
«То, что делает республика, по масштабам страны — это беспрецедентно. Более 9 тысяч тонн грузов, 127 больших гуманитарных конвоев. Республика реализует свои меры поддержки семей участников СВО. Идет сопровождение каждого, кто нуждается в помощи. Все эти задачи решаются успешно, есть подшефные районы на новых территориях. Мы видим стопроцентную вовлеченность во все эти процессы Главы Башкортостана. За что ему огромное спасибо и низкий поклон всем жителям республика. Башкирия на марше и на пути к нашей общей победе», — сказал Сергей Перминов, комментируя для «Башинформа».
«Мы своих не бросаем, и на самом деле это не пустые слова. С водителем я разговаривал сегодня, он уже 71-й раз везет гуманитарный груз. Поэтому я и сказал, что, кто 50 раз ездил, будем награждать медалью Шаймуратова. Они рискуют жизнью. Вот такие мужественные поступки. Восхищает поступок мальчишек, которые собрали свой призовой фонд и купили в помощь ребятам оборудование. Мне кажется, что с момента Великой Отечественной войны такого не было. Потому что все только этим живут. И я, действительно, не знаю семьи в Башкортостане, которая в стороне от этого. Все помогают», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста ИА «Башинформ».