Курсанты военного вуза прошли этап боевого слаживания

Темой занятий по боевой стрельбе стали действия отделения в наступлении и обороне в дневное и ночное время. Основное внимание уделялось правильным тактическим действиям, умелому и эффективному применению оружия в бою, управлению огнем подразделений, а также строгому соблюдению мер безопасности.
В учебном центре созданы необходимые условия для проведения боевых стрельб, предусматривающих ведение огня из всех видов оружия. Перед выполнением упражнений командиры провели с личным составом инструкторско-методические занятия.
Курсанты осваивали навыки организации боя, управления отделением, принятия решений и дачи целеуказаний. Каждый курсант отработал вопросы по управлению огнем в должности командира отделения.
На занятиях курсанты получили хорошую практику по управлению подразделением и огнем в ходе ведения оборонительных и наступательных действий. Все это будет способствовать накоплению опыта и повышению их профессионального мастерства Заместитель начальника института по боевой и физической подготовке полковник Дархан Есболов.
Боевая стрельба отделений является завершающим этапом боевого слаживания и огневой выучки подразделений. Она позволяет проверить уровень подготовки военнослужащих в реальных боевых условиях.