Курсанты военного вуза прошли этап боевого слаживания

На занятиях курсанты получили хорошую практику по управлению подразделением и огнем в ходе ведения оборонительных и наступательных действий. Все это будет способствовать накоплению опыта и повышению их профессионального мастерства Заместитель начальника института по боевой и физической подготовке полковник Дархан Есболов.