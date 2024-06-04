В Грузии предложили запретить «ЛГБТ-пропаганду» и однополые браки

Закон об иноагентах вызвал массовые протесты в Тбилиси, Батуми и других крупных городах республики. Грузинские правозащитники сравнивали его с российским законом об иностранных агентах, который изначально был направлен против НКО, занимавшихся политической деятельностью и получавших средства из-за границы, но впоследствии в реестр стали добавлять адвокатов, СМИ, журналистов, правозащитников, а для попадания в список было достаточно, чтобы Минюст увидел «поддержку из-за рубежа» или нахождение под «иностранным влиянием». В США и ЕС к этому документу отнеслись негативно. Это помешает евроинтеграции Грузии, заявлял представитель Госдепа Мэтью Миллер.