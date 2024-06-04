Политолог оценил назначение Андрея Турчака врио главы Республики Алтай

Андрей Турчак зарекомендовал себя как действительно сильный управленец на региональном и федеральном уровнях. Он очень много сделал для работы с нашими бойцами СВО. У Турчака многогранный опыт, который особенно важен для работы в Республике.
Минченко подчеркнул, что в последние годы Республика Алтай привлекает значительные инвестиции, общая сумма которых приближается к полутора триллионам рублей. В регион вкладывают такие крупные компании, как Сбер, АФК «Система». «Поэтому логично отправить туда человека, который умеет разрешать конфликтные ситуации, выстраивать отношения между различными группами, в том числе защищать местный бизнес перед лицом крупных компаний», — добавил политконсультант.
Политолог также обратил внимание на важный логистический потенциал региона. «Речь идет о транспортном коридоре, который может быть выстроен в Китай. Это в том числе разгрузит дальневосточное направление. Есть проект Чуйского тракта, а также проект строительства железнодорожных переходов. Это тоже большая и важная задача, за реализацией которой нужно пристально следить», — сказал он. По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», назначение Турчака на должность врио главы Республики Алтай является удачным и своевременным решением, учитывая его управленческие навыки и накопленный опыт.
Владимир Путин 4 июня подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности руководителя региона. Турчак с 2017 года занимает пост секретаря генсовета «Единой России», а с 2020-го — должность первого зампреда Совета Федерации.
Диана Тачаева