Политолог оценил назначение Андрея Турчака врио главы Республики Алтай

Политолог также обратил внимание на важный логистический потенциал региона. «Речь идет о транспортном коридоре, который может быть выстроен в Китай. Это в том числе разгрузит дальневосточное направление. Есть проект Чуйского тракта, а также проект строительства железнодорожных переходов. Это тоже большая и важная задача, за реализацией которой нужно пристально следить», — сказал он. По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», назначение Турчака на должность врио главы Республики Алтай является удачным и своевременным решением, учитывая его управленческие навыки и накопленный опыт.