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Два кандидата будут участвовать в конкурсе на пост главы Копейска

Предыдущий глава города Андрей Фалейчик перешел на работу в правительство региона.

Два кандидата будут участвовать в конкурсе на пост главы Копейского городского округа.

К участию в конкурсе допущены временно исполняющая полномочия мэра Светлана Логанова и директор средней общеобразовательной школы № 44 Сергей Типушков.

Комиссия представила на рассмотрение Собрания депутатов Копейского городского округа две названные кандидатуры. За них проголосовали по восемь членов комиссии.

Напомним, в начале апреля 2024 года вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль оставил свою должность. Его пост занял тогдашний глава Копейска Андрей Фалейчик.