Два кандидата будут участвовать в конкурсе на пост главы Копейска

Два кандидата будут участвовать в конкурсе на пост главы Копейского городского округа.
К участию в конкурсе допущены временно исполняющая полномочия мэра Светлана Логанова и директор средней общеобразовательной школы № 44 Сергей Типушков.
Комиссия представила на рассмотрение Собрания депутатов Копейского городского округа две названные кандидатуры. За них проголосовали по восемь членов комиссии.
Напомним, в начале апреля 2024 года вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль оставил свою должность. Его пост занял тогдашний глава Копейска Андрей Фалейчик.