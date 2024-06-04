«Ситуация на польско-белорусской границе — это элемент гибридной войны Соединенных Штатов, проводимой против России и Беларуси. Москва и Минск глубоко обеспокоены эскалацией и тем фактом, что у белорусских границ находятся американские и немецкие войска», — сказал Томаш Грыгуч.



Политолог напомнил, что правящая партия Дональда Туска, будучи в оппозиции, критиковала подход партии «Право и справедливость» к проблеме мигрантов на белорусско-польской границе. Тем не менее после смены власти в Польше отношение к беженцам не изменилось. «Правительство Туска показывает, что хочет быть жестким правительством, которое отстаивает безопасность страны. Выборы в Европарламент приводят к тому, что политики, находящиеся у власти, хотят показать полякам, что заботятся о безопасности Польши», — считает он.



Политолог обратил внимание, что многие поляки выступают за усиление защиты границы и одобряют использование насилия против мигрантов. Но часть избирателей, которые являются сторонниками левых политических партий, выступает против использования насилия по отношению к мигрантам.



«Беларусь и Россия очень мастерски указывают на внутренние противоречия демократической системы, обман и цинизм. Они указывают на настоящее проявление неолиберального террора, который облачается в одеяние прав человека, — убежден Томаш Грыгуч. — Политики в Польше, Германии или США очень активно говорят о нарушениях прав человека и демократии в других государствах, но сами цинично подходят к этим вопросам в собственных странах. Так поступал Матеуш Моравецкий, и сейчас точно так же поступает Дональд Туск».