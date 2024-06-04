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Эксперт объяснил, почему Турция хочет войти в БРИКС

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов прокомментировал слова главы МИД Турции о желании страны вступить в БРИКС. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Китае, отметил, что турецкие власти считают это объединение «хорошей альтернативой» Евросоюзу.

Источник: Reuters

Политолог Кузнецов указывает, что это не первое заявление турецких властей о желании присоединиться к БРИКС и направлено оно, прежде всего, на китайскую аудиторию. По словам эксперта, таким образом «Анкара поддерживает свою репутацию равноудаленности от всех мировых центров силы и демонстрирует желание вести независимую внешнюю политику».

Кузнецов также отметил, что Турция будет присутствовать на предстоящем саммите БРИКС в России в качестве наблюдателя и, возможно, в повестку дня будет включен вопрос и о полноправном членстве страны в организации. Он пояснил, что интерес властей Турции к вступлению в БРИКС не влияет на статус и обязательства Анкары в других международных альянсах.

«Надо понимать, что присоединение Турции к БРИКС не прекращает ее членство в НАТО, например. Турция также не перестает быть привилегированным партнером ЕС, или участвовать в других организациях “коллективного Запада”», — подчеркнул эксперт.

Кузнецов обозначил, что статус «члена БРИКС» или «кандидата в члены БРИКС» не обязывает страну к каким-либо конкретным действиям во внешней или экономической политике, но дает определенные преимущества, включая потенциальный доступ к финансам Банка БРИКС.

В состав БРИКС входят 10 государств: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иран и Эфиопия. Глава МИД РФ Сергей Лавров в мае 2024 года сообщал, что заявки на сближение с БРИКС подали около 30 стран. Издание South China Morning Post указывает, что президент Турции заявлял о намернии вступить в БРИКС еще в июле 2018 года на полях саммита в Йоханнесбурге.

Ранне сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие в министерской встрече БРИКС, которая пройдет 10—11 июня в Нижнем Новгороде. Саммит БРИКС на уровне глав государств пройдет в октябре 2024 года в Казани.

Диана Тачаева

БРИКС
дипломатия