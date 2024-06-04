Эксперт объяснил, почему Турция хочет войти в БРИКС

Кузнецов также отметил, что Турция будет присутствовать на предстоящем саммите БРИКС в России в качестве наблюдателя и, возможно, в повестку дня будет включен вопрос и о полноправном членстве страны в организации. Он пояснил, что интерес властей Турции к вступлению в БРИКС не влияет на статус и обязательства Анкары в других международных альянсах.