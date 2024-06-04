Эксперт объяснил, почему Турция хочет войти в БРИКС

Политолог Кузнецов указывает, что это не первое заявление турецких властей о желании присоединиться к БРИКС и направлено оно, прежде всего, на китайскую аудиторию. По словам эксперта, таким образом «Анкара поддерживает свою репутацию равноудаленности от всех мировых центров силы и демонстрирует желание вести независимую внешнюю политику».
Кузнецов также отметил, что Турция будет присутствовать на предстоящем саммите БРИКС в России в качестве наблюдателя и, возможно, в повестку дня будет включен вопрос и о полноправном членстве страны в организации. Он пояснил, что интерес властей Турции к вступлению в БРИКС не влияет на статус и обязательства Анкары в других международных альянсах.
Кузнецов обозначил, что статус «члена БРИКС» или «кандидата в члены БРИКС» не обязывает страну к каким-либо конкретным действиям во внешней или экономической политике, но дает определенные преимущества, включая потенциальный доступ к финансам Банка БРИКС.
В состав БРИКС входят 10 государств: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иран и Эфиопия. Глава МИД РФ Сергей Лавров в мае 2024 года сообщал, что заявки на сближение с БРИКС подали около 30 стран. Издание South China Morning Post указывает, что президент Турции заявлял о намернии вступить в БРИКС еще в июле 2018 года на полях саммита в Йоханнесбурге.
Ранне сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие в министерской встрече БРИКС, которая пройдет
Диана Тачаева