АП Молдовы участвует в международном расследовании при содействии ФБР

Об этом сообщила глава АП Вероника Драгалин на брифинге во вторник. Она рассказала, что это было совместное расследование правоохранителей Молдовы и Франции, при этом молдавская сторона привлекла ФБР США на уровне экспертов по работе с цифровыми устройствами, которые должны быть изъяты.