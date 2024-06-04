АП Молдовы участвует в международном расследовании при содействии ФБР

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура (АП) Молдовы участвовала в международном расследовании по раскрытию преступной схемы по подкупу должностных лиц за препятствование публикации Интерполом «красных уведомлений» о лицах, находящихся в международном розыске.
Об этом сообщила глава АП Вероника Драгалин на брифинге во вторник. Она рассказала, что это было совместное расследование правоохранителей Молдовы и Франции, при этом молдавская сторона привлекла ФБР США на уровне экспертов по работе с цифровыми устройствами, которые должны быть изъяты.
Утром 4 июня, офицеры АП совместно с французскими коллегами и при содействии ФБР США провели 33 обыска у 12 подозреваемых. В результате изъята цифровая техника, а четыре человека были задержаны 72 часа. По словам Драгалин, следственные мероприятия продолжаются.
«Это совместное расследование является свидетельством того, что международное сотрудничество между правоохранительными органами имеет решающее значение для выявления и пресечения коррупционеров, выходящих за пределы национальных границ. Вместе мы продолжим неустанно работать над искоренением коррупции в государственных учреждениях и сделать мир более безопасным местом для наших граждан», — заявила Драгалин.