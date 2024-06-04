«Не сдал больницу, нет смысла с ним работать!». Губернатор Кубани публично озвучил причины увольнения своего зама по строительству

И несмотря на то что официальных комментариев правоохранителей по этому поводу так и не последовало, глава Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил, что к чиновнику появились вопросы. А 4 июня на совещании в администрации края выяснилось, что не только у следствия. Губернатор объяснил причину увольнения Сергея Власова еще и срывом сроков выполнения задания. С декабря 2022 года он занимался вопросами строительства, архитектуры, ГО и ЧС и Госжилинспекции.