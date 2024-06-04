«Не сдал больницу, нет смысла с ним работать!». Губернатор Кубани публично озвучил причины увольнения своего зама по строительству

Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов был задержан по подозрению в получении взятки в 1,3 миллиона рублей. Об этом 24 мая сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
И несмотря на то что официальных комментариев правоохранителей по этому поводу так и не последовало, глава Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил, что к чиновнику появились вопросы. А 4 июня на совещании в администрации края выяснилось, что не только у следствия. Губернатор объяснил причину увольнения Сергея Власова еще и срывом сроков выполнения задания. С декабря 2022 года он занимался вопросами строительства, архитектуры, ГО и ЧС и Госжилинспекции.
«Я публично на весь край заявил, если мы 1 июня не откроем детскую краевую больницу, то значит, дальше нет смысла с ним работать. Ну, значит, не может», — заявил Вениамин Кондратьев.
При этом увольнение заместителя главы региона, по словам Кондратьева, имеет еще несколько причин.
«В совокупности причин много. Но эта главная. Нужно было извертеться, но сдать ее 1 июня. Больные дети ждать не могут», — добавил он.
Напомним, 3 июня губернатор также освободил от должности директора департамента по надзору за строительством Максима Карпенко с формулировкой «утрата доверия».
«Ранее в отношении государственного служащего была проведена проверка, по результатам которой было принято решение освободить его от должности», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.