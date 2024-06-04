Главы райисполкомов прошли военные сборы вблизи границы с Украиной

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Однодневный сбор по территориальной обороне прошел с председателями районных исполнительных комитетов в Речицком районе, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
Этот район находится недалеко от границы с Украиной. Главы райисполкомов, которых там собрали военные, ознакомились с принципами работы территориальной обороны, с тем, как управляют такими силами.
Также изучалось оборудование контрольно-пропускных пунктов, организация их работы совместно с милицией и военными. Еще одна тема — порядок формирования отрядов народного ополчения и выполнения ими задач.
Ранее Минобороны сообщало, что в этом же районе проходят трехдневные командно-штабные учения территориальных войск. Для этого на сборы мобилизованы военнообязанные из запаса. Принимает участие и народное ополчение из добровольцев.
Кроме того, в Гомельской области, которая граничит с Украиной, МЧС провело тренировку по переходу к условиям военного времени.