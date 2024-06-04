Земельный капитал в Ленобласти будут получать на месяц быстрее

Деньги в рамках земельного капитала можно использовать на покупку участка под строительство жилья, ведения хозяйства или садоводства. Чтобы получить деньги, многодетная семья должна обратиться в местные органы управления, и после одобрения заявки сможет получить сертификат, рассказали в администрации.