Земельный капитал в Ленобласти будут получать на месяц быстрее

В Ленинградской области помимо материнского капитала действует и земельный. Его выдают многодетным семьям на покупку участка. Глава региона Александр Дрозденко сократил сроки его выдачи с 90 до 60 дней.
— Также в Год семьи Ленобласть продлила срок действия земельного капитала с 3 до 4 лет с момента его получения, — сообщила пресс-служба руководства региона.
Деньги в рамках земельного капитала можно использовать на покупку участка под строительство жилья, ведения хозяйства или садоводства. Чтобы получить деньги, многодетная семья должна обратиться в местные органы управления, и после одобрения заявки сможет получить сертификат, рассказали в администрации.
Также в регионе ввели дополнительный материнский капитал на рождение первого и второго ребенка. Ранее в Ленобласти поддерживали семьи с третьим и последующими детьми.