Путина ждут в «Артеке»

«В следующем году наш флагман “Артек” отмечает 100-летие. Согласно Вашему указу ведется работа, будут организованы соответствующие мероприятия — яркие, торжественные. Уважаемые коллеги, приглашаю всех принять участие и, конечно, будем очень рады если Вы, уважаемый Владимир Владимирович, найдете возможность приехать и лично поздравить “Артек” с вековым юбилеем», — сказал Кравцов Путину.
Также министр напомнил, что в прошлом году была открыта «Корсунь» — филиал «Артека». «Очень востребовано. Уже более 20 тысяч детей посетили Херсонес Таврический. И эту работу мы продолжим», — подчеркнул Кравцов.
Также министр рассказал, что 1 июня был открыт филиал «Артека» в Бердянске — «Красная гвоздика». «Вообще этот лагерь был полностью разрушен. Мы его восстановили максимально, направили туда вожатых. И уже первого июня ребята приехали. Порядка 1000 детей в этом году отдохнут в “Красной гвоздике”, — сказал министр просвещения.