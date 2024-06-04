Путина ждут в «Артеке»

Также министр рассказал, что 1 июня был открыт филиал «Артека» в Бердянске — «Красная гвоздика». «Вообще этот лагерь был полностью разрушен. Мы его восстановили максимально, направили туда вожатых. И уже первого июня ребята приехали. Порядка 1000 детей в этом году отдохнут в “Красной гвоздике”, — сказал министр просвещения.