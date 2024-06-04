Александр Гусев: «В воронежском Панино приступили к строительству поликлиники»

Новая современная поликлиника будет рассчитана на 210 посещений в смену. Общая площадь учреждения — 5,2 тыс. кв. м. В здании разместят хирургический блок, терапевтическое, педиатрическое и консультативное отделения, а также отделения профилактической и неотложной помощи, восстановительного лечения и диагностики. Помещения первичного приема пациентов сделают с отдельным входом. А второй этаж оборудуют под кабинеты узких специалистов.