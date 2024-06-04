Александр Гусев: «В воронежском Панино приступили к строительству поликлиники»

В Воронежской области стартовало строительство крупной районной поликлиники в Панино. Ее возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 4 июня.
— Хотим, чтобы жителям небольших городов нашей области было доступно все то же, что и в миллионном Воронеже, — пояснил глава региона.
Новая современная поликлиника будет рассчитана на 210 посещений в смену. Общая площадь учреждения — 5,2 тыс. кв. м. В здании разместят хирургический блок, терапевтическое, педиатрическое и консультативное отделения, а также отделения профилактической и неотложной помощи, восстановительного лечения и диагностики. Помещения первичного приема пациентов сделают с отдельным входом. А второй этаж оборудуют под кабинеты узких специалистов.
Губернатор отметил, что сейчас подрядчик начал подготовительные работы. Специалисты устанавливают ограждение территории, готовят строительную технику и паспорт объекта. Уже трудятся геодезисты, формируется котлован будущего здания.
— Поручил завершить строительство до конца 2025 года. Надеюсь, что этот объект станет центром здоровья и благополучия для жителей района. Продолжим и дальше развивать медицинскую инфраструктуру региона, — подытожил Александр Гусев.