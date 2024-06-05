В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского явкой с повинной

«По сути офис Зеленского озвучил явку с повинной. Красных или багровых линий для Киева давным-давно не существует. Красной линией в истории стран СНГ стал майдан в 2014 году на Украине. Именно с этого момента были отброшены в сторону международное право и договоренности, а также нарушен стратегический баланс сил», — сказал Белик РИА Новости.