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В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского явкой с повинной

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал явкой с повинной заявление представителя офиса Владимира Зеленского об отсутствии «красных линий» в конфликте на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«По сути офис Зеленского озвучил явку с повинной. Красных или багровых линий для Киева давным-давно не существует. Красной линией в истории стран СНГ стал майдан в 2014 году на Украине. Именно с этого момента были отброшены в сторону международное право и договоренности, а также нарушен стратегический баланс сил», — сказал Белик РИА Новости.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк во вторник заявил, что все «красные линии» конфликта на Украине исчезли и началась его эскалация. Ранее ряд западных стран дали разрешение Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по территории РФ.

По его словам, режим Зеленского чистосердечно признался, что является международным преступником, который развязал военный конфликт в Европе и стремится его разжечь до мирового.

Госдума