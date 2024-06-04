«Если мы будем играть с этими двумя затворами под названием “ввод войск на Украину” и “удары вглубь территории России”, мы рискуем довести войну до неконтролируемой ситуации», — отметил эксперт.
Леллуш предупредил, что вероятность Франции быть вовлеченной в боевые действия повышается по мере того, как Париж наращивает помощь Киеву. Сначала Пятая республика отправляет оружие, затем инструкторов, а после обнаруживает, что уже напрямую участвует в вооруженных столкновениях.
«С нами так уже было в Индокитае, во Вьетнаме», — напомнил политик.
Ранее западные государственные деятели заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения контингента на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.