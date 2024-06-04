«Ракеты НАТО и ввод войск». Во Франции сделали предупреждение о России

Леллуш предупредил, что вероятность Франции быть вовлеченной в боевые действия повышается по мере того, как Париж наращивает помощь Киеву. Сначала Пятая республика отправляет оружие, затем инструкторов, а после обнаруживает, что уже напрямую участвует в вооруженных столкновениях.