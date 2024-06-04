Администрация США не поддержала санкции в отношении МУС

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не поддерживает введение санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Его попросили прокомментировать законопроект, предусматривающий возможность введения Вашингтоном санкций в отношении МУС за проведение им разбирательств в отношении США и их союзников, голосование по которому, как ожидается, пройдет 4 июня в Палате представителей Конгресса США. По словам Миллера, США не поддерживают запрос прокурора МУС на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. «Мы не считаем это уместным», — подчеркнул он.
«Мы готовы работать с Конгрессом по теме того, каким может быть наш ответ. Мы не поддерживаем санкции», — продолжил представитель Госдепа. По его словам, соответствующее обсуждение ведется между представителями администрации и законодателями. «Но наша позиция сводится к тому, что администрация не поддерживает санкции [в отношении МУС] и не считает их сейчас уместными», — заключил Миллер.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что в законодательном органе рассматривают возможность введения санкций против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, американская администрация намерена выработать вместе с Конгрессом надлежащий ответ на решение МУС выдать такой ордер.
Прокурор МУС Карим Хан обратился 20 мая в палату предварительного производства с требованием выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта. По его утверждению, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют полагать, что Нетаньяху и Галант «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года». Одновременно прокурор потребовал выдачи ордеров на арест трех лидеров радикального движения ХАМАС.