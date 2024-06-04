Администрация США не поддержала санкции в отношении МУС

«Мы готовы работать с Конгрессом по теме того, каким может быть наш ответ. Мы не поддерживаем санкции», — продолжил представитель Госдепа. По его словам, соответствующее обсуждение ведется между представителями администрации и законодателями. «Но наша позиция сводится к тому, что администрация не поддерживает санкции [в отношении МУС] и не считает их сейчас уместными», — заключил Миллер.