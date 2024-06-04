Власти Кипра проверяют сообщения о покупке Зеленским отеля-казино на острове

О том, что Зеленский приобрёл отель в портовом городе Кирения, ранее написал турецкий портал Odatv.com. По его информации, здание принадлежит компании Film Heritage Inc., зарегистрированной в Белизе, а ей, в свою очередь, владеет Зеленский. Такая информация содержалась, в частности, в так называемом «Досье Пандоры», которое опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей.