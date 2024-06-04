Интерпол не выдал международный ордер на арест экс-судьи Шмидта

6 мая Шмидт на пресс-конференции в Минске попросил предоставить ему политическое убежище в Белоруссии из-за несогласия с политикой польских властей. Он также обратился к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой обеспечить ему защиту, отметив, что в настоящее время считает свое возвращение в Польшу невозможным, в том числе по соображениям безопасности. В ответ на заявление варшавского судьи глава польского МИД Радослав Сикорский назвал его предателем. Туск заявил о имевшемся доступе к секретным документам у варшавского судьи.