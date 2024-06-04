Интерпол не выдал международный ордер на арест экс-судьи Шмидта

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Интерпол отказался выдать запрошенный польскими властями международный ордер на арест экс-судьи воеводского административного суда в Варшаве Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию в начале мая. Об этом сообщила агентству PAP пресс-секретарь Главной комендатуры полиции республики Катажина Новак.
«Интерпол отказался выдать красное уведомление в отношении судьи Томаша Шмидта в связи с тем, что [Интерпол] не разрешает передавать по своим каналам данные по действиям против безопасности государства, которые определяются как политические преступления», — отметила представительница польской полиции.
16 мая Национальная прокуратура Польши выдала ордер на арест и объявила в розыск бывшего варшавского судью Шмидта, уехавшего в Белоруссию и попросившего там убежище. Ранее дисциплинарный суд при Высшем административном суде дал разрешение на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и заключение под стражу, соответствующее поручение профильным ведомствам дал премьер-министр Дональд Туск. Прокуратура республики начала расследование в отношении уехавшего в Белоруссию судьи по обвинению в шпионаже.
6 мая Шмидт на пресс-конференции в Минске попросил предоставить ему политическое убежище в Белоруссии из-за несогласия с политикой польских властей. Он также обратился к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой обеспечить ему защиту, отметив, что в настоящее время считает свое возвращение в Польшу невозможным, в том числе по соображениям безопасности. В ответ на заявление варшавского судьи глава польского МИД Радослав Сикорский назвал его предателем. Туск заявил о имевшемся доступе к секретным документам у варшавского судьи.