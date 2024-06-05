Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства

— Вы очень хорошо знаете болевые точки, знаете, что не до конца дожимали в нашей работе. Точно знаю, что у вас есть большие системные проекты, которые, может быть, даже смелее, чем позволяла нам до настоящего времени финансовая дисциплина. Где-то необходима поддержка федерального центра, серьезная поддержка, которая позволит большие проекты реализовать. Уважаемые коллеги, я вам обещаю, что всю поддержку, которая нам необходима, если проекты хорошие, мы получим. Я точно знаю, что нам под силу и проблемы решить, — отметил Вячеслав Федорищев.