На Кипре опровергли информацию о купленном Зеленским отеле на острове

Турецкие СМИ сообщили ранее, что компания Film Heritage Inc приобрела отель и казино Vuni Palace, расположенный на севере Кипра. Компания Film Heritage Inc. зарегистрирована в Белизе и принадлежит Зеленскому, информацию об оффшорных компаниях Зеленского публиковало расследование Pandora Papers. В частности, по данным Odav Tv, покупка была завершена в начале мая 2024 года. Сумма сделки неизвестна, цена казино могла составить 150 миллионов фунтов стерлингов. Заведение построено в 2006 году, сообщали СМИ.