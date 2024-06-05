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Палата представителей конгресса США проголосовала за санкции против МУС

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Палата представителей приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), угрожающего арестом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Источник: AP 2023

Перспективы инициативы сомнительны с учетом того, что против санкций уже высказался Белый дом.

Законопроект поддержали 247 конгрессменов, 155 голосовали против.

Его авторы предлагают применять имущественные и визовые санкции в отношении «лиц, участвующих в любых попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных странах».

Прокуроры МУС ранее запросили ордера на арест Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, которым инкриминируют совершение военных преступлений и преступлений против человечности.