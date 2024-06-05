Палата представителей конгресса США проголосовала за санкции против МУС

Перспективы инициативы сомнительны с учетом того, что против санкций уже высказался Белый дом.
Законопроект поддержали 247 конгрессменов, 155 голосовали против.
Его авторы предлагают применять имущественные и визовые санкции в отношении «лиц, участвующих в любых попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных странах».
Прокуроры МУС ранее запросили ордера на арест Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, которым инкриминируют совершение военных преступлений и преступлений против человечности.