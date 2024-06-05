Трамп просит суд отменить постановление о неразглашении по делу о выплате порноактрисе

30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля, то есть за четыре дня до общенационального съезда Республиканской партии, который пройдет 15—18 июля в Милуоки (штат Висконсин). Трамп является фигурантом еще нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, ненадлежащем хранении секретных документов, вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году.