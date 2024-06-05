Трамп просит суд отменить постановление о неразглашении по делу о выплате порноактрисе

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа просят суд отменить постановление, запрещающее ему публиковать комментарии по делу о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс (настоящее имя Стефани Клиффорд). Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на ходатайство защиты.
«Теперь, когда судебный процесс завершен, обеспокоенность, выраженная правительством и судом, не оправдывает ограничение прав президента Трампа, который остается ведущим кандидатом [Республиканской партии] на президентских выборах 2024 года», — приводит телекомпания выдержку из ходатайства.
Как поясняла CNN, постановление о неразглашении не мешает Трампу давать показания в суде, общаться с прессой и выступать на предвыборных митингах. Ограничения распространяются на публичные заявления политика о связанных с делом свидетелях, прокурорах, сотрудниках судов, членах их семей и присяжных.
30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля, то есть за четыре дня до общенационального съезда Республиканской партии, который пройдет
Американская конституция не налагает ограничений на кандидатов в президенты на основании судимости. Поэтому Трамп сможет как баллотироваться на президентский пост, так и занять его.