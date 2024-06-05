CNN: прокурор заявил, что Хантер Байден отправлял фото наркотиков наркодилерам

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Прокурор в окружном суде штата Делавэр заявил, что сын президента США Хантер Байден отправлял наркодилерам фото наркотиков. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.
По его данным, Хантер «обменивался фотографиями наркотиков с наркодилерами в Калифорнии». Также в ходе заседания суда присяжным были показаны другие видео с электронных устройств Хантера Байдена, на одном из которых была «белая субстанция на весах». По словам обвинителей, сын американского лидера осенью 2018 года снял с карты более $150 тыс.
Расследование в отношении Хантера Байдена по делу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период он принимал наркотики и владел револьвером. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или держат у себя наркотические вещества.
В сентябре 2023 года большое жюри суда в штате Делавэр утвердило предъявленные Байдену американской прокуратурой обвинения в трех правонарушениях, имеющих отношение к владению оружием. Два правонарушения связаны с тем, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra он в письменной форме соврал, что не принимает наркотики. Третье связано с нарушением закона, который запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием. По совокупности предъявленных обвинений Байдену может грозить до 25 лет заключения: два пункта предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и $250 тысяч штрафа, третий предполагает 5 лет лишения свободы и $250 тысяч штрафа.
Газета The New York Times при этом отмечает, что Хантер Байден едва ли будет приговорен к реальному тюремному сроку, поскольку преступление носит ненасильственный характер, и ответчик ранее не привлекался к ответственности в связи с нарушениями при хранении оружия. Издание не исключает, что стороны смогут согласовать сделку, по которой Хантер Байден признает себя виновным. При этом юридическая команда Байдена-старшего считает, что прокуратура намерена довести дело до суда, чтобы избежать обвинений в предоставлении привилегий сыну президента, добавляет The New York Times.