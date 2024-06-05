CNN: прокурор заявил, что Хантер Байден отправлял фото наркотиков наркодилерам

В сентябре 2023 года большое жюри суда в штате Делавэр утвердило предъявленные Байдену американской прокуратурой обвинения в трех правонарушениях, имеющих отношение к владению оружием. Два правонарушения связаны с тем, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra он в письменной форме соврал, что не принимает наркотики. Третье связано с нарушением закона, который запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием. По совокупности предъявленных обвинений Байдену может грозить до 25 лет заключения: два пункта предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и $250 тысяч штрафа, третий предполагает 5 лет лишения свободы и $250 тысяч штрафа.