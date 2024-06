CNN: прокурор заявил, что Хантер Байден отправлял фото наркотиков наркодилерам

Газета The New York Times при этом отмечает, что Хантер Байден едва ли будет приговорен к реальному тюремному сроку, поскольку преступление носит ненасильственный характер, и ответчик ранее не привлекался к ответственности в связи с нарушениями при хранении оружия. Издание не исключает, что стороны смогут согласовать сделку, по которой Хантер Байден признает себя виновным. При этом юридическая команда Байдена-старшего считает, что прокуратура намерена довести дело до суда, чтобы избежать обвинений в предоставлении привилегий сыну президента, добавляет The New York Times.