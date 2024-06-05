России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН

Сейчас ВПП — крупнейшая в мире гуманитарная организация. Она работает более чем в 120 странах, доставляя жизненно важные продукты питания людям, оказавшимся в бедственном положении. В первую очередь речь идет о странах с низким уровнем дохода на душу населения, испытывающих хронический дефицит продовольствия, а также жертвах вооруженных конфликтов и стихийных бедствий. «Конфликты, изменение климата, бедствия, неравенство и, совсем недавняя пандемия COVID-19 означают, что каждый девятый человек в мире по-прежнему ложится спать голодным, а голод угрожает миллионам», — говорится на сайте организации. Для того, чтобы накормить этих людей, организации требуется ежегодно около $15 млрд финансирования.