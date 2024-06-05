Белый дом: США не планируют направлять военных инструкторов или войска на Украину

«Как мы неоднократно публично заявляли, мы не планируем направлять военных советников, военных, инструкторов для подготовки украинцев на Украине», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в самолете президента США Джо Байдена, который вылетел во Францию, где намерен принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, а также встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном. Салливан отметил, что США готовы продолжить и расширить обучение украинских военных за пределами Украины.