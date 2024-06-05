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Белый дом: США не планируют направлять военных инструкторов или войска на Украину

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не планирует направлять своих военных инструкторов или войска на Украину. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник: AP 2023

«Как мы неоднократно публично заявляли, мы не планируем направлять военных советников, военных, инструкторов для подготовки украинцев на Украине», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в самолете президента США Джо Байдена, который вылетел во Францию, где намерен принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, а также встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном. Салливан отметил, что США готовы продолжить и расширить обучение украинских военных за пределами Украины.

«Мы со своей стороны не планируем проводить миссию по подготовке [военных] на Украине», — добавил он, комментируя заявления властей Франции.