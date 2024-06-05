Беглов назвал безопасность гостей и участников ПМЭФ ключевым приоритетом

«Безопасность гостей и участников форума — наш ключевой приоритет. Задействованы все необходимые силы и средства. Их координацию обеспечивает специальная оперативная группа. Она сформирована из числа уполномоченных представителей правоохранительных органов, специальных служб, МЧС России, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. У оперативной группы есть все необходимое для обеспечения безопасности на площадке ПМЭФ и в целом в Петербурге в дни подготовки и проведения форума», — рассказал он.
Губернатор заверил, что участники ПМЭФ и город защищены не менее надежно, чем год назад.
«Безусловно, мы учли все новые обстоятельства, все реалии сегодняшнего дня, отработали все вопросы, возникшие в сфере безопасности за время, прошедшее после ПМЭФ-2023. Приняты адекватные меры реагирования. Участники ПМЭФ-2024 и город сегодня защищены не менее надежно, чем год назад», — сказал Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.