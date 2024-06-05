Беглов назвал безопасность гостей и участников ПМЭФ ключевым приоритетом

«Безопасность гостей и участников форума — наш ключевой приоритет. Задействованы все необходимые силы и средства. Их координацию обеспечивает специальная оперативная группа. Она сформирована из числа уполномоченных представителей правоохранительных органов, специальных служб, МЧС России, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. У оперативной группы есть все необходимое для обеспечения безопасности на площадке ПМЭФ и в целом в Петербурге в дни подготовки и проведения форума», — рассказал он.