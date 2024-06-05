Путину рассказали о неубранных туалетах и мусоре на трассе из Челябинска на Уфу

Целый блок проблем, связанных с состоянием инфраструктуры федеральных трасс, Кузнецов озвучил, опираясь на проведенный опрос полутора тысяч автотуристов. Участку трассы М-5 «Урал» досталась порция критики за содержание парковок. По словам руководителя ОНФ, здесь при наличии стоянок с хорошим покрытием сервисов нет должного обслуживания инфраструктуры. «Не вывозится мусор, баки переполнены, не убираются туалеты», — сообщил Михаил Кузнецов.