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Путину рассказали о неубранных туалетах и мусоре на трассе из Челябинска на Уфу

Заявление об этом сделал глава исполкома Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов во время совещания президента с правительством.

Целый блок проблем, связанных с состоянием инфраструктуры федеральных трасс, Кузнецов озвучил, опираясь на проведенный опрос полутора тысяч автотуристов. Участку трассы М-5 «Урал» досталась порция критики за содержание парковок. По словам руководителя ОНФ, здесь при наличии стоянок с хорошим покрытием сервисов нет должного обслуживания инфраструктуры. «Не вывозится мусор, баки переполнены, не убираются туалеты», — сообщил Михаил Кузнецов.

Кроме вышеназванного на совещании с Путиным были озвучены проблемы на некоторых федеральных трассах, связанные с нехваткой автозаправочных станций, дефицитом карманов для отдыха автомобилистов, со сбоями мобильной связи.

Путин Владимир