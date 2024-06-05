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В правительстве Омской области появилась новая структура

Управление молодежной политики стало отдельной единицей.

Источник: Соцсети

Сегодня, 5 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграмм-канале об изменениях в структуре областного правительства — в нем появится еще одно Главное управление.

До сегодняшнего момента в региональном правительстве, помимо министерств и двух инспекций, было шесть Главных управлений: ветеринарии, государственно-правового развития, лесного хозяйства, финансового контроля, контрактной системы, государственного строительного надзора и экспертизы.

Теперь в их числе появится еще одно — Главное управление молодежной политики. Интересно, что в отличие от других Главных управлений, ранее оно было просто управлением и входило в состав министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Как сообщил Виталий Хоценко, под кураторством этого ведомства новоиспеченное Главное управление и останется. Возглавит новую структуру Светлана Лопуценко, ранее возглавлявшая аналогичное управление в составе минспорта.

«Направление важное, желаю успехов новому руководителю», — напутствовал ее губернатор.