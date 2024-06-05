На Украине перестанут выпускать за границу граждан с ВНЖ в других странах

Об этом 4 июня сообщил официальный представитель ведомства Андрей Демченко.
«Раньше мы действительно пропускали лиц, которые имели отметки в своих паспортных документах о выбытии на постоянное место жительства, на взятие на постоянный консульский учет за пределами Украины», — заявил Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, в законе «О воинской обязанности и военной службе» определено, что такие граждане Украины исключены из перечня лиц, подлежащих снятию с воинского учета.
Ранее, 4 июня, посольство США в Киеве сообщило, что власти Украины лишили свободного выезда из страны обладателей двойного гражданства мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, уравняв их в правовом статусе с остальными украинцами. По информации американского дипведомства в Киеве, это исключение было отменено с 1 июня.
2 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду на принятие странами Евросоюза общего решения о возвращении украинцев в родную страну. Подоляк недоволен, что молодые люди успели уехать и не поддержали Украину.
МИД Украины 23 апреля направил посольствам требования приостановить консульские действия для украинских мужчин призывного возраста, уехавших за границу. Документ начал действовать 24 апреля и продолжит «до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации».
Между тем 8 мая Верховная рада Украины поддержала подписанные президентом страны Владимиром Зеленским (срок полномочий которого истек 20 мая) законы, продлевающие действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране до 11 августа. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее. Он не предусматривает положений о демобилизации.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Среди прочего украинский лидер снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев.
Также он отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Так, в рядах ВСУ смогут служить больные ВИЧ, некоторыми формами рака, остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.