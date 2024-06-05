На Украине перестанут выпускать за границу граждан с ВНЖ в других странах

Ранее, 4 июня, посольство США в Киеве сообщило, что власти Украины лишили свободного выезда из страны обладателей двойного гражданства мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, уравняв их в правовом статусе с остальными украинцами. По информации американского дипведомства в Киеве, это исключение было отменено с 1 июня.