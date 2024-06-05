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Север Красноярского края преобразится

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Законодательного Собрания комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов обсудили ход работ по подготовке мастер-планов развития опорных пунктов Арктической зоны. Они формируются по поручению президента РФ для агломерации Норильск-Дудинка, Диксона и Игарки.

Источник: Заксобрание Красноярского края

Руководитель краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Антон Нарчуганов сообщил, что стратегические документы разрабатывает АНО РГП «Институт города». Уже определены общие подходы к разработке мастер-планов, рассмотрены их концептуальные версии.

Развитие агломерации Норильск-Дудинка предполагает обновление жилищно-коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, создание новой социальной инфраструктуры, расширение научно-образовательной деятельности. Планируется, что в ЗГУ имени Н. М. Федоровского будут изучаться природно-климатические процессы Арктики, в том числе растепление вечной мерзлоты.

Диксон станет опорным пунктом для обеспечения Северного морского пути. В планах капремонт и строительство нового жилья, инженерных сетей и гидротехнических сооружений, модернизация аэропорта «Диксон», создание новой социальной инфраструктуры, бытовых и досуговых объектов.

В проектах развития Игарки и поселка Светлогорск Туруханского района планируется создавать круглогодичные тепличные комплексы, производства по заготовке, переработке и сбыту оленины, рыбы, дикоросов, традиционных промыслов коренных малочисленных народов.

Работа по подготовке мастер-планов находится на постоянном контроле в Администрации Президента РФ. Координация на федеральном уровне осуществляется Минвостокразвития России и ФАНУ «Востокгосплан».

После завершения подготовки мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны будут сформированы долгосрочные комплексные планы их социально-экономического развития.

На заседании вице-спикер Дмитрий Свиридов отметил необходимость активно включать в работу муниципальные образования.

Председатель северного комитета Людмила Магомедова уточнила у руководителей Норильска, Таймыра, Туруханского района, насколько их позиция учитывается при разработке проектов. Предварительные версии мастер-планов будут направлены на территории до 12 июня для ознакомления и возможной корректировки.

Людмила Магомедова подчеркнула: «Результатом масштабной совместной работы должно стать качественное улучшение жизни северян. Планы по развитию Арктики могут быть успешны, несмотря на сжатые сроки, только в тесном сотрудничестве с территориями, в диалоге с жителями и властью на местах».