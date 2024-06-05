Север Красноярского края преобразится

Руководитель краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Антон Нарчуганов сообщил, что стратегические документы разрабатывает АНО РГП «Институт города». Уже определены общие подходы к разработке мастер-планов, рассмотрены их концептуальные версии.
Развитие агломерации Норильск-Дудинка предполагает обновление жилищно-коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, создание новой социальной инфраструктуры, расширение научно-образовательной деятельности. Планируется, что в ЗГУ имени Н. М. Федоровского будут изучаться природно-климатические процессы Арктики, в том числе растепление вечной мерзлоты.
Диксон станет опорным пунктом для обеспечения Северного морского пути. В планах капремонт и строительство нового жилья, инженерных сетей и гидротехнических сооружений, модернизация аэропорта «Диксон», создание новой социальной инфраструктуры, бытовых и досуговых объектов.
Работа по подготовке мастер-планов находится на постоянном контроле в Администрации Президента РФ. Координация на федеральном уровне осуществляется Минвостокразвития России и ФАНУ «Востокгосплан».
После завершения подготовки мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны будут сформированы долгосрочные комплексные планы их социально-экономического развития.
На заседании вице-спикер Дмитрий Свиридов отметил необходимость активно включать в работу муниципальные образования.
Председатель северного комитета Людмила Магомедова уточнила у руководителей Норильска, Таймыра, Туруханского района, насколько их позиция учитывается при разработке проектов. Предварительные версии мастер-планов будут направлены на территории до 12 июня для ознакомления и возможной корректировки.
Людмила Магомедова подчеркнула: «Результатом масштабной совместной работы должно стать качественное улучшение жизни северян. Планы по развитию Арктики могут быть успешны, несмотря на сжатые сроки, только в тесном сотрудничестве с территориями, в диалоге с жителями и властью на местах».