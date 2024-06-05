Север Красноярского края преобразится

Людмила Магомедова подчеркнула: «Результатом масштабной совместной работы должно стать качественное улучшение жизни северян. Планы по развитию Арктики могут быть успешны, несмотря на сжатые сроки, только в тесном сотрудничестве с территориями, в диалоге с жителями и властью на местах».