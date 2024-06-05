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Экс-премьер Казахстана отчитается о бюджетных промахах Кабмина в парламенте

По подсчетам депутатов, объем неэффективно использованных средств государства в прошлом году превысил 500 миллиардов тенге.

Источник: gov.kz

АСТАНА, 5 июн — Sputnik. Сегодня бывший премьер Казахстана Алихан Смаилов, который ушел в отставку накануне отчета главе государства в феврале, проанализирует перед депутатами мажилиса бюджетные промахи своего кабинета.

На пленарном заседании палата рассмотрит отчет правительства и Высшей аудиторской палаты, которую возглавляет Смаилов, об исполнении бюджета республики за 2023 год.

По словам председателя Комитета по финансам и бюджету мажилиса Татьяны Савельевой, хоть правительство смогло сбалансировать бюджет несмотря на недоимки по доходам, проблемы госказны повторяются из года в год.

Это, прежде всего, неумение правильно оценивать реализуемость проектов — когда заявляют о планах, мало кто трезво оценивает их стоимость. Из-за этого многие проекты превращаются в «тыквы», полагает депутат.

Кроме того, ни госорганы, ни квазигосударственный сектор никак не могут избавиться от бича недоисполнения — к концу года на их счетах из года в год обнаруживают остатки.

К какому выводу придут народные избранники, заслушав бывшего главу правительства, станет известно через считанные часы.