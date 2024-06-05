В сегодняшних реалиях Конституция как высший правовой документ имеет особое значение в защите суверенитета и независимости страны, обратил внимание Президент. Он подчеркнул, что белорусы, как и датский народ, ответственно относятся к закону, что определяет не только права, но и обязанности. «Считаем, такие же подходы касаются и международных соглашений, которые создают необходимую основу и гарантии безопасности для мирового сообщества», — отметил Александр Лукашенко.
Глава государства призвал датчан поддержать белорусские мирные инициативы, обеспечить выполнение достигнутых договоренностей и бойкотировать односторонние нелегитимные ограничения, которые не имеют никакого смысла, а только разрушают доверие и уважение.
«Белорусы будут всегда открыты для равноправного конструктивного взаимодействия с датчанами в интересах сохранения безопасности и устойчивого развития общего европейского пространства», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси пожелал дружественному народу Дании мира, благополучия и процветания.
Лукашенко призвал датчан поддержать мирные инициативы и бойкотировать нелегитимные ограничения
5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Дании с Днем Конституции, которой в этом году исполняется 175 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В сегодняшних реалиях Конституция как высший правовой документ имеет особое значение в защите суверенитета и независимости страны, обратил внимание Президент. Он подчеркнул, что белорусы, как и датский народ, ответственно относятся к закону, что определяет не только права, но и обязанности. «Считаем, такие же подходы касаются и международных соглашений, которые создают необходимую основу и гарантии безопасности для мирового сообщества», — отметил Александр Лукашенко.