Лукашенко призвал датчан поддержать мирные инициативы и бойкотировать нелегитимные ограничения

В сегодняшних реалиях Конституция как высший правовой документ имеет особое значение в защите суверенитета и независимости страны, обратил внимание Президент. Он подчеркнул, что белорусы, как и датский народ, ответственно относятся к закону, что определяет не только права, но и обязанности. «Считаем, такие же подходы касаются и международных соглашений, которые создают необходимую основу и гарантии безопасности для мирового сообщества», — отметил Александр Лукашенко.



Глава государства призвал датчан поддержать белорусские мирные инициативы, обеспечить выполнение достигнутых договоренностей и бойкотировать односторонние нелегитимные ограничения, которые не имеют никакого смысла, а только разрушают доверие и уважение.



«Белорусы будут всегда открыты для равноправного конструктивного взаимодействия с датчанами в интересах сохранения безопасности и устойчивого развития общего европейского пространства», — подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент Беларуси пожелал дружественному народу Дании мира, благополучия и процветания.