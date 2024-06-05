Руководить Ленинским округом Иркутска будет Светлана Колотовкина

Комитет возглавила Светлана Колотовкина, буквально пару месяцев назад вернувшаяся в мэрию из Эн+. Информацию сначала опубликовали иркутские телеграм-каналы, затем подтвердили в мэрии города.
Напомним, с января 2024 года врио главы комитета по управлению Ленинским округом была Елена Фёдорова. Сообщается, что она покинула пост по семейным обстоятельствам.
Светлана Колотовкина работает в структурах власти с 2010 года. В разное время она была советником губернатора, главой комитета по управлению Свердловским округом, советником председателя Заксобрания Приангарья, занимала почти руководящие посты в министерствах и аппарате правительства и мэрии Иркутска.