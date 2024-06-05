Forbes назвал «чудо-оружием» российские авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000

О том, что российские авиабомбы «изменили баланс на линии боевого соприкосновения», еще в марте писал CNN со ссылкой на опрошенных военных и экспертов. Военный эксперт Джозеф Тревитик назвал ФАБы «гораздо более разрушительным» вариантом для авиаударов, при котором российские самолеты могут держаться значительно дальше от линии обороны противника. «Хотя производство планирующих комплектов является узким местом, базовые взрывчатые вещества у них [России] есть в огромных количествах», — добавил старший научный сотрудник Королевского института вооруженных сил в Лондоне (RUSI) Джастин Бронк.