План по развитию экономики РФ до 2030 года через внедрение ИИ сформируют на ПМЭФ

«Перспективам развития прикладного искусственного интеллекта посвящен национальный форум “ИИ — будущее сегодня”, в рамках которого на полях ПМЭФ-2024 будет сформирован план по развитию российской экономики до 2030 года через внедрение ИИ во все сферы экономики», — сказал Павлов.
По его словам, ИИ в прикладном применении должен служить обеспечению безопасности систем и общегражданских сервисов, критической информационной инфраструктуры. «Если развивать ИИ в сторону безопасного будущего, применять ИИ к решениям для промышленных предприятий, цифровых сервисов в сфере информационной безопасности, финтеха, строительства и ЖКХ, здравоохранения, мы увидим измеримый экономический эффект», — добавил Павлов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.