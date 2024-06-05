План по развитию экономики РФ до 2030 года через внедрение ИИ сформируют на ПМЭФ

«Перспективам развития прикладного искусственного интеллекта посвящен национальный форум “ИИ — будущее сегодня”, в рамках которого на полях ПМЭФ-2024 будет сформирован план по развитию российской экономики до 2030 года через внедрение ИИ во все сферы экономики», — сказал Павлов.